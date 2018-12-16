Eibar: 1 - Valencia: 1 (Maç sonucu)

İspanya Primera Lig maçında Eibar ile Valencia karşılaştı.Eibar takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Asier Riesgo, Ivan Ramis, Paulo Oliveira, Jose Angel, Marc Cucurella, Papakouli Diop, Fabian Orellana, Joan Jordan, Sergi Enrich, Ruben Pena, CharlesValencia takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Neto, Gabriel Paulista, Jose Luis Gaya, Ezequiel Garay, Carlos Soler, Dani Parejo, Denis Cheryshev, Francis Coquelin, Daniel Wass, Rodrigo, Santi Mina29. dakikada Valencia, Rodrigo ile skoru 0-1 yaptı. İlk yarı 0-1 sona erdi. Dakika 56 olduğunda Charles, Eibar adına ilk golü attı.İkinci 45 dakikada Valencia futbolcusu Rodrigo sarı kart gördü.Maçın ilk yarısında Valencia ekibinde Gabriel Paulista ve Francis Coquelin oyundan çıktı, Mouctar Diakhaby ve Cristiano Piccini yerine girdi. Maçın 2. yarısında Eibar ekibinde Marc Cucurella, Sergi Enrich, Charles oyundan çıktı, Pablo de Blasis, Gonzalo Escalante, Kike yerine girdi., Valencia takımında ise Denis Cheryshev çıktı, Ferran Torres girdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.İddaa'da 132 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 2.80 oran kazanmış oldu.Eibar takımının son 5 maçlık performansı: 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk Valencia ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.