Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti kaç TL?
Ehliyet yenileme son tarih İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Buna göre, eski tip sürücü belgelerini yenileme işlemleri için verilen süre sona eriyor. Yeni ehliyete geçmek isteyen kişilerin internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alması gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak. Peki, 2024 Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti kaç TL, randevu nasıl alınır?
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2022 yılında sona ermesi planlanan eski tip sürücü belgesi yenileme işlemleri geçtiğimiz yıl alınan kararla uzatılmıştı. Ehliyet yenileme son tarih 2024 yılının sonuna yaklaşılırken araştırılmaya başlandı. 2016 yılından önce alınan ehliyetler, eski tip sürücü belgesi olarak kabul ediliyor. Ehliyetini yenilemeyenler ise para cezası ile karşılaşacak. Bu sebeple ‘’Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti kaç TL? İşte detaylar…
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EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.
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EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.
Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.
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YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.