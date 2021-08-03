sınava giren sürücü adayları sonuçların nasıl kontrol edileceğini merak edip araştırıyor. T.C. kimlik numarası kullanarak ehliyet sınav sonucu sorgulama işlemini Milli Eğitim Bakanlığı'nın E sınav ehliyet sonuçları sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.

Dilerseniz online olarak alt kısımda vereceğimiz sayfa üzerinden e-sınav sonucunu sorgulayabilirsiniz.

Ehliyet sınavı sonucu

Başarılı olduğumu nasıl anlayacağım?

Ehliyet sınavı sonucuna bakmak için tc numarası ve güvenlik kodu girilerek sisteme giriş yapılır. Aday başarılıysa ekranda başarılı yazar. 70 başarı puanı alamayan aday sınavdan kalır. Sınavda başarı elde edemeyen adaylar ise bir sonraki ehliyet sınavına girer.