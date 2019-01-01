“Haftada en az 150 dakika kalp hızını artıracak yürüyüş ya da bisiklete binmek gibi aerobik egzersiz yapmalısınız” önerisinde bulunan Prof. Dr. Defne Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Haftada bir ya da iki kez de ağırlık kaldırma egzersizleri yaparak kas ve kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz.