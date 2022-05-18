Egzama tedavisinde umut veren gelişme

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aziz Tanrıseven, egzamanın tedavisi için birlikte kullanılan yağ ve krem üretti. 15 yıllık çalışmayla üretilen ilacın hastalarda denendiğini, olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Tanrıseven, "Egzama otoimmün bir hastalık ve bunun sonucunda deride kuruma, çatlama, kızarıklık ve kaşıntı oluşuyor.
Kaşıntı oluşması yara ve uykunun bölünmesine neden oluyor. Yaklaşık 15 yıllık çalışma ürünü bir metot geliştirdik. Bu metotta özel bir fonksiyonel ozon yağı var.
Bu yağ antibakteriyel, antifungal, antiviral, anti infinamatör özellikleri var ve aynı zamanda yarayı yumuşatabiliyor. Bunun dışında da yenebilen doğal maddeden yaptığımız özel krem var. İkisinin birlikte kullanılması gerekiyor" dedi.
Hastalığın temelinde stresin yattığını ifade eden Prof. Dr. Tanrıseven, "Bir bu problemin giderilmesi için stresi mümkün olduğu kadar azaltacağız. İki hem yağ ve hem kremin kullanarak birkaç hafta ile maksimum en problemli egzamada 2-2,5 ay içerisinde doğal olarak hasta iyi olabiliyor.
Şu ana kadar 2 kişi üzerinde denedik. Bunlarda 12 yılın üzerinde modern tıbbın metotlarını kullanmışlar ve iyi olamamışlar. Bizim metotla çok iyi oldular. Metot oldukça güzel ve kullanılan maddelerin çoğu doğal maddeler. Modern tıpta da bunun çözümü yok. Kullanımı için potansiyel mevcut ve gerekli izinleri aldıktan sonra büyük ölçekte üretimini düşünüyorum" diye konuştu.
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