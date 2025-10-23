EGM promosyon ihalesi sonuçlandı! EGM promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Merakla beklenen EGM promosyon ihalesi sonuçlandı. Hatırlanacağı üzere Emniyet Teşkilatı Sendikası, 270 bin TL tutarında promosyon talep etmişti. Peki, EGM promosyonu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte 2025 EGM maaş promosyon ihalesi ile anlaşma sağlanan banka ve promosyon tutarı hakkında detaylar...
EGM promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL'lik talepte bulunduğu maaş promosyonu için bankaların teklifleri değerlendirildi. İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka ve maaş promosyonu tutarı belli oldu. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte ihale sürecine dair detaylar.
EGM PROMOSYON İHALESİ CANLI OLARAK YAYINLANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM maaş promosyon ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
BANKALARIN EGM PROMOSYON TEKLİFİ NE KADAR OLDU?
Yüksekten düşüğe göre sıralanan banka promosyon teklifleri şu şekilde;
Halkbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 79 bin TL – üçüncü teklif 82 bin 500 TL – dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklifte çekildi
Vakıfbank ilk teklif 75 bin TL – ikinci teklif 80 bin TL – üçüncü teklif 83 bin 500 TL – dördüncü teklif 86 bin TL - beşinci teklif 87 bin 500 TL – altıncı teklif 88 bin TL- yedinci teklif 89 bin TL - sekizinci teklif 90 bin TL
Ziraat Bankası ilk teklif 50 bin TL - ikinci teklif 77 bin TL - üçüncü teklif 81 bin TL - dördüncü teklif 84 bin 500 TL - beşinci teklifte çekildi
Yapı Kredi Bankası ilk teklif 54 bin TL - ikinci teklif 78 bin TL – üçüncü teklif 82 bin TL - dördüncü teklifte çekildi
İş Bankası ilk teklif 30 bin TL - ikinci teklif 76 bin TL – üçüncü teklif 80 bin 500 TL –dördüncü teklif 85 bin TL - beşinci teklif 86 bin 500 TL – altıncı teklif 87 bin 600 TL – yedinci teklif 88 bin 500 TL – sekizinci teklif çekildi.
Denizbank-Çekildi
Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifinin revize edilip edilemeyeceği soruldu ancak Vakıfbank, 90 bin TL'nin son rakam olduğunu ifade etti.
EGM, diğer kamu kurumlarındaki promosyon ihalelerini de inceleyip bankalardan tekliflerini revize etmesini isteyebilecek.
EGM PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI
EGM personelinin promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 90 bin TL promosyon teklif eden Vakıfbank kazandı.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Promosyon ödemelerinin ise anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kısa süre içinde personelin hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.
Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.
PROMOSYON TEK SEFERDE YATIRILACAK
EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."
