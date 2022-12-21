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Eğlence vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi. Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce mayıs sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı

Giriş: 21.12.2022 - 07:26 | Güncelleme: ABONE OL
Eğlence vergisi sıfırlandı
Eğlence vergisi sıfırlandı
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DHA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce mayıs sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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