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        Haberler Gündem Yargı Eğitimcilere yönelik şiddete cezalar artacak, yeni düzenleme nasıl işleyecek?

        Eğitimcilere yönelik şiddete cezalar artacak, yeni düzenleme nasıl işleyecek?

        Okullarda şiddet olaylarının artması ve son olarak İstanbul'da bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile şiddeti önlemeye yönelik ceza ve yaptırımlar artırılacak. Peki yeni düzenleme nasıl işleyecek? Habertürk'ten Dicle Topçu'nun haberi

        Giriş: 10.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:11
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        Eğitimciye şiddette ceza artacak
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        Eğitimcilere yönelik şiddete verilecek cezaların yüzde 50 oranında artırılması gündemde. Düzenlemeyle caydırıcı nitelikte tedbirler alınacak. Yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasal düzenlemeye, sürecin nasıl işleyeceğine ve ceza kanunundaki karşılığına ilişkin Avukat Sefer Sani Gülcü Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        Gülcü, “Öğretmene karşı işlenen suçlarda ceza oranının yarı oranında artırılması söz konusu bu önemli bir gelişme. Çünkü bu hakaret olabilir, tehdit olabilir ya da kişi ile alakalı cana kastetmek olabilir. Bunu bir ceza hukukçusu olarak çok olumlu bulduğumuzu ifade etmemiz lazım. Aynı zamanda işlenen suçların erteleme kapsamında olmaması lazım yani ertelenmesinin engellenmesi lazım diyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu hatta bunu daha doğru ifade edeyim ben bu filleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin önüne geçmek noktasında bir düzenleme getiriyor. Yani kişi bir fiil işlediği zaman öğretmene karşı ve eğitim çalışanına karşı bir fiil işlediği zaman bu fiilin cezasız kalmaması noktasında bir düzenleme getiriyor.” diye konuştu.

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        “YASAL DÜZENLEME İLE HAPİS CEZASI ERTELENMEYECEK"

        Gülcü , “Ceza hukukunun amacı toplumda bir ıslah sağlamaktır. Baş üstünde tutacağımız öğretmenlere karşı işlenen herhangi bir olayda da bu caydırıcılığı ortaya koymak, altını çizmek gerekir ki çok önemli bir durum. Öğretmene karşı bir suç işleyen eğitimciye karşı bir suç işleyen kişinin hapis cezasının ertelenmesinin engellenmesi bu kanunda bana kalırsa en önemli şeylerden bir tanesidir. Kişi öğretmene ve eğitim neferine karşı işlediği bir suç da muhakkak bir cezaevi yolu görecektir." dedi.

        “ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ ŞİDDETE UĞRADIĞINDA KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK”

        Gülcü, “Bir de bu kanunda özel öğretim kurumlarında çalışan görev yapan kişilerin de tıpkı kamu görevlisi gibi sayılması noktasında çok önemli bir düzenleme var. Bu sağlık çalışanlarında da vardı. Onların kendi meslek kanunları vardı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda da devlet bünyesinde olmaksızın özel öğretim kurumlarında da çalışsa bu kişinin ceza hukuku manasında bir kamu görevlisi gibi düşünülüp ona göre yargılamanın devam etmesi noktasında bir düzenleme içeriyor.” diye konuştu.

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        #eğitimciye şiddet
        #Sefer Sani Gülcü
        #haberler
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