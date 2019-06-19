10 Haziran’da, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi bir eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada, Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

PEŞ PEŞE KAZA

Eğitim uçakları, geçen yıl peş peşe kaza haberleriyle gündeme geldi. Antalya’da aynı bölgede 30 Ekim 2018'de bir eğitim uçağı düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı yaşamını yitirdi.

2018 yılında bir üzücü kaza daha yaşandı. Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulundu. Eğitmen Pilot Hamdi Yılmaz ile öğrenci pilot Merve Altun yaşamını yitirdi. Uçağın, yoğun sis nedeniyle bir dağa çarptığı açıklandı.

ÖLÜM UÇUŞU

Ankara, eğitim uçaklarını mercek altına aldı. HABERTÜRK, ilgili tüm taraflarla görüşerek, bu alanla ilgili sorunları araştırdı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı kazasıyla ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

ÜÇ TEMEL BAŞLIK

Söz konusu kazayla ilgili ilk tespitler ve üzerinde durulan temel başlıklar şöyle:

- Uçakta oktanı düşük niteliği tartışmalı yakıt kullanıldı.

- Pilot, uçak tam havalanmadan geri dönüş manevrası yapmaya çalıştı.

- Uçağın, bakım süreçlerinde de sorun olduğu belirlendi.

Kaynaklar, bu kazayla ilgili araştırmaların ve incelemelerin sürdüğünü belirterek, “Kazaya ilişkin titiz bir çalışma söz konusu. Gerekli uyarılar ve yazışmalar yapılıyor” dedi.

Kaynaklar, bakım süreçlerindeki eksiklere ilişkin bir soru üzerine, “Daha önce bu eğitimi veren havayolu işletmesine bazı para cezaların verildiği belirlendi” dedi.