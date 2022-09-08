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Eğitim ödeneği ne kadar, kaç lira ve ne zaman ödenecek? 2022-2023 öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği yardımı ne zaman ve hangi gün hesaplara yatar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Öğretmen eğitim öğretim ödeneği ne kadar?

Eğitim öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağına dair araştırmalar sıklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. 12 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Okulların açılmasına sayılı gün kalmasıyla "Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, eğitim ödeneği ne kadar?" soruları gündeme geldi. İşte öğretmenlere ödenecek eğitim öğretim ödeneği detayları...

08.09.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Her sene öğretmenlere verilen eğitim ve öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 2022-2023 yeni eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başlayacak. Eğitim ödeneği takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, öğretmen eğitim öğretim ödeneği ne kadar, kaç lira ve ne zaman ödenecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • 2022-2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi. 

  • Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

  • EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

  • EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

    Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

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