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        Haberler Gündem Teyit "Eğitim Arapça veriliyor" iddiasına yalanlama

        "Eğitim Arapça veriliyor" iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:42
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        "Eğitim Arapça veriliyor" iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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