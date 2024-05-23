"Eğitim Arapça veriliyor" iddiasına yalanlama

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor.” iddiası manipülasyondur.



İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı… pic.twitter.com/P5CszyTAK8 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 23, 2024 REKLAM *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.