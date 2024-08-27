Gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın temizliği için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait ekskavatörlerle çalışmalara başlandı. Göl yüzeyindeki alg ve sucul bitki temizliği için ise Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) desteğiyle su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek. Bu araçlarla su sığlaşınca yüzeye doğru yükselen sucul bitkiler temizlenecek. Bu sayede göldeki oksijen seviyesi artırılacak.

Gölün su kalitesini artırmak için su kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.