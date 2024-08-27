Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı | Son dakika haberleri

        Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı hazırlandı

        Son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölü'müze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'nden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı.

          Gölün aynı zamanda "kesin korunacak hassas alan" olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Çevre Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu.

        • 2

          Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi. Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.

          Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK tarafından ön fizibilite raporu hazırlandı. Ayrıca göl kıyısındaki sucul bitkilerin ve gölü besleyen dere ağzındaki rüsubat temizliğinin yapılması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR) hazırladı.

        • 3

          Gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın temizliği için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait ekskavatörlerle çalışmalara başlandı. Göl yüzeyindeki alg ve sucul bitki temizliği için ise Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) desteğiyle su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek. Bu araçlarla su sığlaşınca yüzeye doğru yükselen sucul bitkiler temizlenecek. Bu sayede göldeki oksijen seviyesi artırılacak.

          Gölün su kalitesini artırmak için su kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.

        • 4

          Göldeki dip çamurunun temizlenmesi için de hazırlık yapıldı. TVK Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Eğirdir Gölü'nün ekolojik rehabilitasyonu için bilim insanlarıyla yapılan istişarelerle dip çamurunun temizliğine ilişkin fizibilite çalışmalarına başlandı.

          Bakanlık, elde edilecek bilimsel bulgular ışığında yapılacak işlemlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Dip çamuru temizliği işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine zemin hazırlanması ve dip çamuru temizliği için fizibilite çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar devam ederken öncelikli acil müdahale olarak göl ekosisteminin doğal haline kavuşması için kötü koku ve görüntünün engellenmesi ve göldeki kirliliğin uzaklaştırılması amacıyla yüzeydeki alg ve sucul bitki temizliği yapılacak. Çalışmalara yüksek çevre hassasiyeti ve bilinciyle devam edilecek."

        • 5

          Göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Bilim insanlarımızla ve ilgili kuruluşlarla çalıştık. Ön rapor doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Acil yapılacaklar için adımlar atmaya başladık. Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölü'müze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa