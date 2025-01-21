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        Haberler Gündem Çevre Eğirdir'de kaçak avla mücadele | Son dakika haberleri

        Eğirdir'de kaçak avla mücadele: 400 pinter ve canlı kerevit ele geçirildi

        Eğirdir Gölü'nde ekipler, kaçak avcılara yönelik denetimler sürüyor. 15 Kasım'da başlayan kerevit av yasağı çerçevesinde devam eden denetimlerde son olarak göle bırakılmış 400 adet kerevit pinteri tespit edilirken, bu pinterlerden 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:17
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        Eğirdir'de kaçak avla mücadele
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        Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde 400 pinter ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi.

        Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, Eğirdir Gölü'nde yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        15 Kasım'da başlayan kerevit av yasağı çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde 24 saat içerisinde gölün Gelendost Yakaavşar-Yenice açıklarında yapılan denetimlerde, kaçak avcılığa karşı bir takım operasyonlar gerçekleştirildi.

        Denetimler sırasında göle bırakılmış 400 adet kerevit pinteri tespit edilirken, bu pinterlerden 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler, su ürünleri ekipleri tarafından yeniden göle salındı. Ekipler, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasaklarına uyulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

        Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Dr. Korkmaz, av yasağının özellikle dişi kerevitlerin yumurtlama dönemiyle çakıştığını ifade ederek, kaçak avcılığın ekosisteme büyük zarar verdiğine dikkat çekti.

        Dr. Korkmaz, vatandaşları yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya davet ederken, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'na ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.

        Denetimlerde ele geçirilen 400 adet kerevit pinteri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konularak imha edildi. Eğirdir Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla yapılan bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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        #pinter
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