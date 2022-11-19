Şiirin mısralarını yan yana yazabilme, Türkçe dil bilgisinde kullanılan eklerin sıralanması gibi birçok örnekte karşımıza çıkan eğik çizgi nasıl yapılır? Eğik çizginin kullanıldığı yerler nereleridir? Eğik çizgi hakkında merak edilen tüm sorulara sizler için yanıt aradık işte, tüm detaylar…

Eğik Çizgi Nedir?

Eğik çizgi; adres ve tarihlerin yazılışında, dil bilgisi eklerinin yan yana kullanılmasında, internet adreslerinin yazılmasında kullanılan bir noktalama işaretidir.

Eğik Çizgi Görevleri

Gerek bir edebi tür olan metinlerde gerekse de matematik ve fizik gibi farklı alanlarda kullanılan eğik çizgi görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Bir şiirin mısralarının yan yana yazılmasında kullanılır.

Rakamlardan ya da sayılardan meydana gelen sokak isimlerinde kullanılmaktadır.

Edebi metinlerde yer alan bir kelimenin ya da kavramın farklı bir anlama gelebileceğini göstermek için kullanılır.

Dil bilgisinde kelimelere getirilen eklerin belirtilmesinde sıklıkla eğik çizgiye başvurulur.

Yazılı metinlerde, gün ay ve yılın rakamlarla belirtilmesinde ve bu tarihin üç öğesinin birbirinden ayrılmasında kullanılmaktadır.

Bir web sitesinin adında kullanılmaktadır.

Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Yukarıda görevlerini sıraladığımız eğik çizginin kullanımı ile alakalı bilgileri ve verilen bu bilgileri destekleyecek örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte eğik çizginin kullanıldığı yerler nerelermiş birlikte göz atalım.

Bir şiirin yan yana yazılması gereken durumlarda, her bir mısranın arasında kullanılmaktadır.

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Örnek:

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. / Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; / Yavaş yavaş sallanıyor / Yapraklar ağaçlarda; / Uzaklarda, çok uzaklarda, / Sucuların hiç durmayan çıngırakları. / İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.

Adreslerin yazılmasında apartman numarası ve daire numarası ile ilçe ve şehir bilgisinin arasında kullanılmaktadır.

Örnek:

Demirtaş Paşa Mahallesi, Tahtakale Sokak, Seyit Bey Apartmanı, No: 76/8, Sandıklı/AFYONKARAHİSAR