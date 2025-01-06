Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) EGEGY talep toplama tarihleri, lot miktarı, fon kullanımı, BIST kodu

        Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplamaya başladı!

        Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplamaya başladı. 918 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 61 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma 'EGEGY' kodu ile borsada işlem görecek. Peki, Egeyapı Avrupa GYO hangi tarihe kadar talep toplayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Egeyapı Avrupa GYO halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Yatırımcısına 61 milyon 200 bi lot dağıtacak firma, 'EGEGY' kodu ile Ana Pazar'da yer alacak. Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olmayacak ve T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Peki, Egeyapı Avrupa GYO talep toplama tarihleri nedir? İşte, detaylar...

        • 2

          EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLUYOR!

          Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        • 3

          EGEYAPI AVRUPA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firma, üç günlük taep oplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak net bir tarih açıklanmadı.

        • 4

          EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EGEYAPI AVRUPA GYO LOT MİKTARI

          Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).

          700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).

          2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).

        • 6

          EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI

          Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.

          Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.

          Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.

          Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Habertürk Anasayfa