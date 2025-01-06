Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplamaya başladı!
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı talep toplamaya başladı. 918 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 61 milyon 200 bin lot dağıtmaya hazırlanan firma 'EGEGY' kodu ile borsada işlem görecek. Peki, Egeyapı Avrupa GYO hangi tarihe kadar talep toplayacak? İşte, detaylar...
- 1
Egeyapı Avrupa GYO halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Yatırımcısına 61 milyon 200 bi lot dağıtacak firma, 'EGEGY' kodu ile Ana Pazar'da yer alacak. Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olmayacak ve T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. Peki, Egeyapı Avrupa GYO talep toplama tarihleri nedir? İşte, detaylar...
- 2
EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLUYOR!
Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
- 3
EGEYAPI AVRUPA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, üç günlük taep oplama sürecinden sonra borsada işlem görecek ancak net bir tarih açıklanmadı.
-
- 4
EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.
- 5
EGEYAPI AVRUPA GYO LOT MİKTARI
Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 122 Lot (1830 TL).
700 Bin katılım ~ 53 Lot (795 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (510 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (375 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (300 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (240 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (210 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (180 TL).
- 6
EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI
Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.
Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.
Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.
Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.
-