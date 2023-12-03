Eğer birisinin sizi sevmesini istiyorsanız bu psikolojik hileyi deneyin!
Karşı tarafın sizi sevmediğini hissettiğinizde belki de onunla tamamen iletişimi kesmek istersiniz ancak psikoloji, karşıdan ufak bir iyilik istemek gibi basit bir yöntemle bu sorunu aşabileceğinize işaret ediyor.
- 1
Herkes hayatının bir noktasında kendisini sevmeyen biriyle karşılaşmıştır. Bu tatsız durumu tersine çevirebileceğiniz çok basit bir yöntem var.
Amerika'ın ünlü tarihi figürlerinden biri olan Benjamin Franklin otobiyografisinde bir düşmanı, nasıl dosta çevirdiğini anlatıyor.
- 2
Pennsylvania Meclisi'nde bulunduğu süre boyunca Franklin, bir meclis üyesinin sert eleştirileriyle karşılaştı. Franklin düşmanlıkla karşılık vermek yerine farklı bir yaklaşım benimsedi; rakibinden bir iyilik istemeye karar verdi.
Karşı tarafın kütüphanesinde yer alan ve son derece nadir bulunan bir kitabı ödünç alıp alamayacağını sordu ve isteği kabul edildi.
- 3
Bir hafta sonra Franklin kitabı, onu ne kadar beğendiğini ifade eden bir mektupla birlikte geri verdi. İkilinin bir sonraki karşılaşmasında, Franklin'in rakibi onunla büyük bir nezaketle konuştu ve diğer konularda da ona yardım etme isteğini gösterdi; bu da iki adamın iyi arkadaş olmasını sağladı. Franklin sonuç olarak bu etki için şunları söyledi:
Sana bir kez iyilik yapmış olan kişi, sana bir kez daha iyilik yapmaya, senin mecbur kıldığın kişiden daha hazır olacaktır.
-
- 4
Peki, bu ilginç etkinin sebebi nedir? Buna bilişsel uyumsuzluk teorisi deniyor. Eğer davranışlarınız ve düşünceleriniz arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkarsa kişi, zihinsel rahatsızlık yaşar çünkü içsel tutarlılık tamamen ortadan kalkar.
Zihin, bu rahatsızlığı azaltmak için düşünce ve eylemlerimizi aynı noktaya koymaya çalışır; önceden sevmediğimiz kişiye karşı rasyonel sebepler bularak davranışlarımızı uyumlu hale getirir ve karşı tarafı sevmemizi sağlar.
Kaynak: Effectiviology, Resolve