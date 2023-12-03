Herkes hayatının bir noktasında kendisini sevmeyen biriyle karşılaşmıştır. Bu tatsız durumu tersine çevirebileceğiniz çok basit bir yöntem var.

Amerika'ın ünlü tarihi figürlerinden biri olan Benjamin Franklin otobiyografisinde bir düşmanı, nasıl dosta çevirdiğini anlatıyor.