Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından 'bakımsızsın' denilerek, darp edildiği öne sürülen 38 yaşındaki Filiz Tekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Kafa travmasına bağlı menenjit geçirmesi ve omuriliğinde de 3 santimetre kırık olması sebebiyle beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organları bağışlanmıştı. Tekin'in iki böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya nakledilmişti. İddialara göre; Tekin'in organlarını alan kişiler teker teker sağlığını yitirdi. Böbrek nakli yapılan Münire İnanç'ın dün sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

12 GÜN SONRA BİLİNCİ TAMAMEN KAPANDI

Filiz Tekin'in iki böbreğinden biri 4 saat süren bir ameliyatla Ali Uslu’ya nakledildi. Uslu'nun kızı Başak Van Hove, "15 Aralık'ta babama böbrek nakli yapıldı. Bize nakil ameliyatının başarılı geçtiği söylendi. Takip eden beş gün içinde yapılan genel test sonuçlarından böbreğin ve babamın iyi durumda olduğu bilgisi genel cerrahi sağlık ekibince tarafımıza ulaştırıldı. Babamın bu süreçte yoğun ağrılı ve yanma yaşaması bilgisi doktorlara bildirildi ama doktorlar bu sürecin doğal olduğunu söyledi. 27 Aralık'ta dayanılmaz ağrılar, ateş yükselmesi ve bilinç kaybıyla birlikte durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma kaldırıldı ve takip eden ikinci günden sonra bilinci tamamen kapandı" iddiasında bulundu.

"BABAMIN MENENJİT OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Başak Van Hove, iddialarını şöyle sürdürdü: "Babamdan iki gün önce karaciğer nakli olan hasta yoğun bakıma kaldırıldı. Aynı günün sabahı diğer böbrek nakli olan hasta aynı sendromlarla yoğun bakıma kaldırıldı. 27.12.2019 tarihinde bize yapılan açıklamalarda babamın menenjit olabileceğini söylediler. Hatta beyin omurilik sıvısı alınması için bizden onay alındı. Devam eden süreçte babamın durumunda herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini ve test sonuçlarında menenjite saptanmadığı bilgisi hastane tarafından bildirildi. 30.12.2019 tarihinde ise MR çekilerek elde edilen sonuçta beyincikte sıvı biriktiği ve beyne baskı yaptığı bilgisi verildi ancak hasta için riskli olacağı bilgisi verilerek ameliyattan vazgeçildi. Hastanenin kendi beyin omurilik sıvısı incelemelerinden herhangi bir sonuç çıkmadığı için omurilik sıvısı örnekleri 31.12.2019 tarihinde Ankara Halk Sağlığı kurumuna gönderildi."

BÖBREK NAKLİ YAPILAN DİĞER HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Aynı süreçlerin diğer iki organ nakli olan hasta için de tekrarladığını öne süren Hove, "Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan hiçbir testte hastaları komaya sokan etkene ulaşılamadığı bilgisi verildi. Diğer böbrek nakli olan Münire İnanç 02.01.2020 tarihinde saat 08.23’de vefat etti, adli tıp otopsisi yapılacak" diye konuştu.

Ali Uslu

"BABAMIN KURTULMA ŞANSI ÇOK DÜŞÜK"

Hove, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin konu hakkında yeni bilgi vermediğini belirterek, "Babamın kurtulma şansının çok düşük olduğu bilgisini verdiler ve aynı donörden organ nakli olan üç kişinin de neden aynı durumda olduğunu bilmediklerini söylediler. Konuyla ilgili diğer hastanelerden konsültasyon alınıp alınmadığı da bilinmiyor" dedi.

"MENENJİTTEN BAHSEDİLİYOR FAKAT BUNUN KANITI YOK"

İsmini vermek istemeyen bir doktor konuyla alakalı şu yorumda bulundu: "Sadece bir beyin ölümü sonrası organların kullanılıp kullanılmayacağına bilim kurulu karar verir ve tüm gerekli tıbbi tutanaklar elde edildikten sonra buna karar verilir.

Organ nakli ve özellikle kadavradan organ nakilleri zor, zahmetli ve risklidirler. Özellikle kadavradan nakillerde bağışıklığı baskılayan ilaçlar daha yoğun verilir. Bunun nedeni erken dönemde organ reddi olmaması içindir. Hastaların aldığı yoğun ilaç tedavisi, ameliyatın stresi, hastaların yaşı ve genel durumları başarıyı ciddi derecede etkiler. Enfeksiyon tüm nakil olan hastalar için ciddi bir risktir. Bu, kadavradan nakillerde daha fazladır. Bu konu tüm yönleriyle irdelenmelidir. Çok faktör vardır. Bu faktörlerin bilimsel olarak kanıtlarının ortaya konulması gerekmektedir. Konu büyük ihtimalle soruşturma aşamasında olduğu için itham etmemek en doğru olandır. Menenjitten bahsediliyor fakat bunun kanıtı yok."

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

MHP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, organları bağışlanan Filiz Tekin'in vefatından önce menenjit hastası olduğu, buna rağmen organlarının nakledildiği, bu nedenle de nakil yapılan 1 hastanın vefat ettiği, diğer iki hastanın da komada olduğu iddiası üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinde yer alan başlıklar şöyle;

1- Ülkemizde kaç hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirilmiştir?

2- Organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ne kadardır?

3- Organ ve doku nakli bekleyen hastaların yaş gruplarına ve hastalıklarına göre dağılım oranı nedir?

4- Organ nakli operasyonlarının başarı oranı nedir?

5- Organ naklini teşvik etmek üzere Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır?

6- Organları bağışlanan Filiz T.’nin vefatı öncesinde menenjit olduğu iddiası doğru mudur?

7- Kişinin menenjit olduğu doğru ise, organ ve doku nakillerinden önce gerekli tetkikler yapılmamış mıdır?

8- Menenjit olduğu iddiası doğru değil ise, nakil gerçekleşen hastalardan birinin vefatı, diğerlerinin komada olmasının nedeni nedir?

9- Organ nakli gibi toplumsal hassasiyetin yüksek tutulması gereken bir konuda, yukarıda bahsi geçen vak’ada bir ihmal söz konusu mudur?

10- Bakanlığınız konuyla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?