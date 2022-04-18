Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçede 12.57'de 4.1büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 3.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD ise depremin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde saat 12.57'de meydana geldiğini büyüklüğünün 3.9 ve 7,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.
18 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
18 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.18 13:24:21 36.4065 34.2293 4.9 -.- 1.6 -.- KIZKALESI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.04.18 13:20:21 39.2630 33.6103 8.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2022.04.18 12:57:11 35.2928 25.2722 3.9 -.- 3.7 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.18 12:51:17 37.0805 28.4453 3.0 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.18 11:45:46 39.1303 29.3005 0.0 -.- 1.3 -.- SOGUKSU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.04.18 10:46:25 36.2787 29.0188 20.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 09:54:39 37.0522 28.4067 22.8 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.18 09:32:10 37.3352 38.8038 0.0 -.- 1.5 -.- AKZIYARET-(SANLIURFA) İlksel
2022.04.18 07:37:20 37.0483 28.4315 19.7 -.- 0.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.18 06:14:20 37.8932 26.9965 14.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.18 05:55:54 40.7703 31.5032 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.04.18 05:28:27 37.0878 28.7212 8.1 -.- 1.5 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.18 05:14:17 36.3033 26.9157 118.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 04:47:56 36.4872 28.8442 48.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 02:44:06 35.9020 30.9072 16.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.18 01:32:02 38.1938 37.1860 8.1 -.- 1.1 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.04.18 01:09:39 37.0333 28.4463 3.9 -.- 1.4 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.18 00:59:44 38.2853 27.2527 8.6 -.- 1.8 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.04.18 00:57:28 37.9943 28.4398 20.2 -.- 1.7 -.- DEMIRCILER-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.04.18 00:43:58 38.9737 41.9863 5.0 -.- 2.5 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.04.18 00:27:36 41.0752 33.8545 10.8 -.- 1.2 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.04.18 00:27:36 38.2332 27.2380 3.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.04.18 00:21:14 38.2825 27.2837 8.7 -.- 1.9 -.- DEMIRCI-TORBALI (IZMIR) İlksel
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