Ege Kökenli'den romantik poz
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, Fransa tatilinde Lior Ahituv ile romantik anlar yaşadı
29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile hayatını birleştiren Ege Kökenli, geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte yurt dışı tatiline çıktı.
Fransa'da objektif karşısına geçerek keyifli pozlar veren Kökenli, romantik anlarını da takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımına ise; "Ve bu kadar, geçen haftanın sonu" notunu düştü.
Öte yandan Ege Kökenli, üzücü bir haberle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyuran oyuncu, maalesef bebeğini kucağına alamadan evlat acısıyla sarsılmıştı.
