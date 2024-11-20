Ege Karabenli, Mr. World'de Türkiye'yi zeybek kıyafetiyle temsil etti
Vietnam'da düzenlenen dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, 'En İyi Ulusal' Kostüm etabına zeybek kıyafetiyle katıldı. Ancak Karabenli, yarışmada ilk 20'ye giremedi
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Bu yıl Vietnam'da Vietnam'da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil ediyor.
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Dünya genelinden katılan erkek modellerin farklı etaplarda sergiledikleri performanslarla değerlendiriliyor.
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Ege Karabenli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ulusal kostümlerimizin sergilendiği bir gösteri olacak, kesinlikle kaçırmayın. Sürpriz bir kostümle geliyorum" ifadeleriyle heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.
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'En İyi Ulusal Kostüm' etabında geleneksel zeybek kıyafetiyle sahneye çıkan Karabenli, etkileyici bir performans sergilese de ilk 20’ye girmeyi başaramadı.
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Zeybek, Batı Anadolu'ya özgü bir halk oyunu ve kültürel bir figürdür. Tarihsel olarak Osmanlı döneminde Batı Anadolu'da yaşayan, genellikle yiğitlikleri ve bağımsızlıklarıyla bilinen silahlı halk kahramanlarına da 'zeybek' denilmiştir.
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Yarışmanın büyük finali, 23 Kasım’da Vietnam’ın Phan Thiet şehrinde gerçekleştirilecek.
Fotoğraflar: Instagram
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