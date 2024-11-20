Ege Karabenli, Mr. World'de Türkiye'yi zeybek kıyafetiyle temsil etti

Zeybek, Batı Anadolu'ya özgü bir halk oyunu ve kültürel bir figürdür. Tarihsel olarak Osmanlı döneminde Batı Anadolu'da yaşayan, genellikle yiğitlikleri ve bağımsızlıklarıyla bilinen silahlı halk kahramanlarına da 'zeybek' denilmiştir.