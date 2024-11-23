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        Haberler Magazin Ege Karabenli, Mr. World 2024'ü kazanamadı - Magazin haberleri

        Ege Karabenli, Mr. World 2024'ü kazanamadı

        Vietnam'da düzenlenen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, ilk 10'a girse de birinciliği kazanamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 22:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:40
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        • 1

          Bu yıl Vietnam'da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 26 yaşında kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil etti.

        • 2

          Yarışmada çeşitli etkinliklere katılarak başarılar elde eden Karabenli, 60'tan fazla ülkenin yer aldığı organizasyonda ilk 10'a girmeyi başardı.

        • 3

          Ancak Ege Karabenli, bir sonraki aşama olan ilk 4'e yükselmeyi başaramayarak yarışmadan elendi.

        • 4

          Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nın birincisi Porto Riko'dan Daniel Mejía oldu.

          Fotoğraflar: Instagram

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