Ege Denizi'nde de 4.5 büyüklüğünde saat 19.02'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. İşte 26 Temmuz Cuma Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…