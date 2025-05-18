Ege Denizi'nde iki deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde ve saat 04.53'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 04.53'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Gökova Körfezi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.