Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.44'te Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14.90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gökçeada'ya 89,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.