Ege Can Sal'dan 'Davet'
Ege Can Sal, yeni şarkısı 'Davet' adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturuyor
Son dönemde yayınladığı sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıları ile Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Ege Can Sal; yepyeni çalışması 'Davet' ile hitlerine bir yenisini daha ekliyor.
Ege Can Sal'ın kendine özgü güçlü yorumu, söz yazarı ve besteci kimliği ve aranjesiyle dikkatleri üzerine topladığı 'Davet', 3 Mayıs tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor. Şarkının sözü Ege Can Sal ve Alper Can İratçı’ya, bestesi Ege Can Sal’a ait. Şarkının aranjesini ise Tawana üstlendi.