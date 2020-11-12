Para transferi yapmak isteyen vatandaşlar bu işlem için EFT'yi kullanıyorlar. Fakat EFT yaparken belli saat ve günlere dikkat edilmesi gerekiyor. TCMB'nin yeni aldığı karara göre; Artık EFT 7/24 yapılabilecek. Peki EFT nedir? EFT yeni düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...

EFT NEDİR?

EFT’nin açılımı 'Elektronik Fon Transferi'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır.

EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında yapılabiliyor, hafta sonları EFT işlemi yapılamıyordu. Fakat son dakika haberine göre; 18 Aralık'tan itibaren EFT'de mesai sınırı kalmayacak, 7/24 para transferi yapılabilecek.

EFT'DE SAAT SINIRINA SON!

Bankalara arasındaki hesaplar arasındaki para transferi (EFT) için mesai saatlerini beklemeye son. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı. Böylece farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferinde (EFT) saat 17.00 sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

HANGİ BANKALAR FAST'I KULLANACAK?

Türkiye İş Bankası, TCMB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST sisteminde “Kolay Adres” ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

KAÇ LİRAYA KADAR EFT FAST YAPILABİLECEK?

1.000 TL’ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla yapılabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; “Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek'' dedi.