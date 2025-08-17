ABD'li metal müzik devi Megadeth, emekliye ayrılmaya karar verdiklerini ve yeni albümlerinin son albümleri olacağını duyurdu. Efsanevi grup, 2026'da bir veda turnesine çıkacak.

Megadeth'in kurucusu ve solisti Dave Mustaine, "İster kazara ister kasıtlı olsun, kariyerlerinin sonuna gelen birçok müzisyen var. Çoğu kişi zirvedeyken kapanış yapamıyor ve ben de şu anda hayatımda bunu başardığım noktadayım" dedi.

Mustaine ayrıca, "Dünyayı dolaştım ve milyonlarca hayran edindim. Tüm bunların en zor kısmı onlara veda etmek" ifadesini kullandı.

Grubun son albümünü çıkarıp son turnesine çıkması için mükemmel zamanın geldiğini söyleyen Mustaine, "Kızmayın, üzülmeyin, hepimiz için mutlu olun, önümüzdeki birkaç yıl boyunca benimle kutlamaya gelin. Birlikte gerçekten harika ve muhtemelen bir daha asla gerçekleşmeyecek bir şey başardık" diye yazdı.

Mustaine ve diğer grup üyeleri, son albümün adını, çıkış tarihini veya grubun kalan turne tarihlerini henüz açıklamadı.

Megadeth, ilk albümleri 'Killing Is My Business… and Business Is Good!'u 1985'te yayınladı. Grup, 1990'larda büyük bir çıkış yakaladı ve Metallica, Slayer ve Anthrax ile birlikte thrash metalin 'Büyük Dörtlüsü'nden biri oldu.

2019'da Mustaine'e gırtlak kanseri teşhisi kondu ve Mustaine tedavi görürken grup, turneyi iptal etti.