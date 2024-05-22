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        Haberler Spor Futbol İtalya Efsane teknik direktör Claudio Ranieri'den emeklilik kararı! - Futbol Haberleri

        Efsane teknik direktör Claudio Ranieri'den emeklilik kararı!

        38 yıllık teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok takımı çalıştıran ve son olarak İtalya ekibi Cagliari'de görev yapan İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri, 72 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 00:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:20
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        Efsane hocadan emeklilik kararı
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        İtalya ekibi Cagliari'nin tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri, emekliye ayrıldığını açıkladı.

        Ranieri, Cagliari Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

        Teknik direktörlüğe 1986'da başlayan 72 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yaptı. Ranieri, 38 sene süren teknik direktörlük kariyeri boyunca Cagliari'nin yanı sıra ülkesinde Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, Sampdoria, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Watford, Fulham, Leicester City, Fransa'da Monaco ve Nantes'ı çalıştırdı.

        LEICESTER CITY'YE PERİ MASALI YAŞATTI

        Yunanistan Milli Takımı'nda da kısa süre görev alan Ranieri, Cagliari'yi başına geçtiği iki dönemde de İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) taşıdı. Fiorentina ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa, Valencia ile İspanya Kral Kupası, UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Süper Kupa'da birer kez mutlu sona ulaşan Ranieri, en büyük başarısını ise Leicester City'yi 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak yaşadı.

        Bu sezon Ranieri yönetiminde 36 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Cagliari, son hafta öncesi Serie A'da kalmayı garantiledi.

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