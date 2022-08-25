Konami Digital Entertainment B.V. bugün itibarıyla eFootball 2023'ün hem konsol hem de mobil sürümlerinin çıktığını duyurdu. KONAMI'nin popüler oyun serisi “PES”in yeniden markalaşmış hali olan eFootball 2023, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 destekli masaüstü bilgisayarlar ve Steam üzerinden oynanabilecek.
Beraberinde yaz döneminden güncellenmiş oyuncu verilerini ve transferlerini de getirerek ikinci yılına giren eFootball, ‘oynaması ücretsiz’ modeliyle ortak ve lisanslı kulüplerin güncellenmiş kadroları ve stadyumları başta olmak üzere futbol simülasyon oyunlarındaki diğer gelişmeleri oyunseverlerle buluşturacak.
YENİ PARTNERLİKLER
eFootball 2023’e İtalya'nın lig şampiyonu AC Milan ve kupa şampiyonu FC Internazionale’nın dönüşüyle birlikte bu kulüplerin tam kadroları, formaları ve paylaştıkları ortak ikonik stadyum San Siro da oyunda yerlerini alacak. Gerçekleştirilen özel lisans anlaşması sayesinde Liga BBVA MX de eFootball 2023'e geliyor. 18 Meksika kulübünün tamamı, oyuncuların birebir kopyaları ve tarihi Estadio Azteca stadyumu böylece oyunseverlerin beğenisine sunuluyor.
eFootball 2023 ile birlikte İngiliz uluslararası sağ bek Trent Alexander-Arnold ve Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, aralarında Lionel Messi, Neymar Jr. ve Takefusa Kubo'nun da bulunduğu üst düzey elçiler (Player Ambassador) listesine katılıyor.
YENİ KART TİPLERİ
eFootball’un en yeni sürümü, oyunun popüler oyun modu "Dream Team" için iki yeni kart türünü beraberinde getiriyor: "Epic" ve "Highlight".
‘Epic’ – Destansı kartlar, futbol tarihinin önemli oyuncularına odaklanacak ve onların en parlak dönemlerine saygı duruşu niteliğinde olacak. ‘Highlight’ – Öne çıkan kartlar, mevcut sezona odaklanacak ve 2022/23 sezonunda dünya futbolunu alevlendiren mevcut oyuncuları seçecek.
YENİ KULÜP PAKETLERİ
İtalyan devleri AC Milan ve FC Internazionale Milano'nun yanı sıra Meksika ekibi 'Club America'nın da eklenmesiyle, eFootball 2023, kullanıcıların tek seferde Dream Team kadrolarına tüm takımı eklemelerine olanak tanıyan “Kulüp Paketleri” ile geliyor.
‘DENEME MAÇLARI’ KULÜPLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ
Daha önce eFootball serisinde kullanıcılar, 'Deneme Maçları'nda çevrimdışı oynarken 9 ortak kulüpten birini seçme olanağına sahipti. eFootball 2023, bu sayıyı 26’ya çıkarırken AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Roma, S.S.C. Napoli, Club America ve Santos F.C. gibi efsane kulüpleri oyun moduna katıyor.
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