27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kilogramı 30-40 liradan satılan hindilerin ağırlıkları 3 ila 8 kilo arasında değişiyor.Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Eflani hindisini tanıtmak için mücadele ettiklerini ve bugün "hindi" denildiğinde akla ilk ilçenin geldiğini söyledi.
ÇOĞU İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR
AA'nın haberine göre hindi yağı ve suyundan "bandurma" adı verilen çok lezzetli bir yemeklerinin olduğunu ve bunun da coğrafi işaretini aldıklarını vurgulayan Ertuğrul, "Bu yıl piyasa iyi, 30-40 liradan satılıyor hindiler. Girişimcilerimiz Türkiye'nin her yerine pazarlıyorlar. İnternet üzerinden satılıyor çoğu ve kargoyla gönderiliyor. Tek üzücü durum pazar payının, imkanların ve rağbetin artmasına rağmen üretimde azalma yaşıyoruz. İlçemizdeki göçe bağlı oluyor bu da. Bir iki girişimci var yüksek miktarda üretim yapan. Bizim hedefimiz biraz daha Eflani hindisinin etini, lezzetini yani organik üretimini teşvik etmek. Bu konuda girişimcileri desteklemek." diye konuştu.Çiftlik hindilerinin kilosunun 10-15 liradan satıldığını ve Eflani hindilerinin fiyatlarıyla arasında neredeyse 3 katı fark olduğunu aktaran Ertuğrul, şöyle devam etti:
"ORGANİT VE TABİİ YETİŞTİRİLİYOR"
"Bunun sebebi etinin lezzetli ve kaliteli olması. Bunu sağlayan en önemli faktör de Eflani'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü. Eflani hindisi organik, tabii yetişiyor. Serbest dolaşım içindeler. İklimin de etkisi büyük. Besleme usulleri de önemli. Kesime 6 ay kala özel bakıma alınıyorlar."Hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin ise yeni yıl için köyünde hindiler yetiştirdiğini, neredeyse hepsini sattığını ve elinde 70 kadar hindi kaldığını söyledi.Hindilerinin tamamen doğal ortamda büyüdüklerini belirten Çetin, 3-5 kilo ağırlığı bulunan bir hindiden yaklaşık 150 lira kazandığını kaydetti.Çetin, özellikle İstanbul'dan çok sipariş aldığını da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!