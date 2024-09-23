Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskın olan Malgaç Baskını'nı yapan efelerin hiçbir menfaat düşünmeden vatanı savunduklarını belirten Kavas, şöyle konuştu: "Hiçbir özel çıkarları yoktu. Ne şan, ne şöhret, ne de para peşindeydiler. Yalnızca bu ülkenin, elde kalan son Anadolu toprağının kurtulmasını düşünmüşlerdi. Savaş bittikten sonra da kendi hayatlarına çekildiler. Onu anneme sorduğumda, onlara da anlatmazmış. 'Böyle konular konuşulmaz, çok ayıp' dermiş. 'O gün biz çıktık, yarın siz çıkarsınız' diye konuşurmuş."