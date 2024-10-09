Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile SMS Grup arasında Efeler Ligi isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Anlaşmaya göre SMS Grup, 2 yıllığına ligin isim sponsoru oldu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı konuşmada, Türk voleybolunun başarısında sponsor desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün kadınlarda ve erkeklerde aldığımız başarılar, yaşadığımız ilkler ortada. Milli takımların yanında ligimizin de ne kadar üst düzey bir lig olduğunu görüyoruz. SMS Grup milli takımımızın da resmi sponsoru. SMS Grup, 'Türk voleybolunun ne zaman bize ihtiyacı varsa biz buradayız.' diyen bir grup. Voleybola destek verdikleri için sizlerin huzurunda bir kez daha çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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AXA Sigorta ile de iş birliklerinin devam ettiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"AXA Sigorta ile uzun soluklu iş birliğimiz devam edecek. Seçim 18 ekimde gerçekleşecek. Bundan önceki 2 seçimde tek adaydım. Voleybola hizmet edeceği anlayışıyla her zaman aday veya adayların olmasını arzu etmiştik. Bunu aday yokken de söylemiştik. Hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Herkesin ortak paydası voleybola hizmet etmek. İnşallah voleybol için hayırlısı olur."

Serhat Öztürk ise "Geçmişten bugüne ortakları ve çalışanları olarak sporla iç içe olmuş, çeşitli spor alanlarında elimizden geldiğince spora destek vermeyi öncelemiş, spor aşığı, sporla yatıp kalkan bir gurubuz ve bundan gayet memnunuz. Son dönemlerde Voleybol Federasyonu ve Akif ağabeyimizin önderliğinde yapıyor olduğumuz desteklerden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bizim yaptıklarımız Sayın Başkanın yaptıklarının yanında çorbada tuz olamaz. Her daim sporun ve voleybolun yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.