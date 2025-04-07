Efeler Ligi'nde play-off programı açıklandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un yer alacağı etapta ilk maçlar 13 Nisan Pazar günü oynanacak.
Seride iki galibiyete ulaşan ekipler, play-off finaline yükselecek. Seriyi kaybeden takımlar ise 3'üncülük mücadelesi verecek.
Play-off 1-4 etabının programı şöyle:
13 Nisan Pazar
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
16 Nisan Çarşamba
17.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
20.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan Cumartesi (Gerekirse)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
19.30 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)