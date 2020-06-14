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2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile tanınan Efecan Dianzenza, bir süredir birlikte olduğu Duygu Çavdar ile 2017 yılında evlendi. Üç yıldır evlilikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

30 yaşındaki Dianzenza, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurdu. Efecan Dianzenza, yaptığı paylaşıma "Baba oluyorum baba!" notunu düştü.