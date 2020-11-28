Aşıklar Bebek'te

Kutluay geçtiğimiz ay, "Edvina ile ayrıldık" derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık" yanıtını vermişti.



Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyerek ilişkilerine son verdiklerini söylemişti.



