Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edson Alvarez: Kendimizi göstermemiz gerekiyor! - Futbol Haberleri

        Edson Alvarez: Kendimizi göstermemiz gerekiyor!

        Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez, yarın oynanacak Stuttgart maçıyla ilgili, "Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:27 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kendimizi göstermemiz gerekiyor!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında yarın saat 19.45’te Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe forması giyen Edson Alvarez, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Tecrübeli ve karakterli bir oyuncu grupları olduğunu belirten Edson Alvarez, “Takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Mühim olan bunu saha içerisinde göstermemiz. Tecrübeli ve karakterli çok fazla oyuncumuz var. Bu tip maçlar her zaman farklıdır. Şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "İNSANLARIN FENERBAHÇE’YE DUYDUĞU SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUZ"

        Futbolcular olarak görevlerinin sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmek olduğuna dikkat çeken Alvarez, “Aslında bir anlamda bu tip konuşmalar ve olaylar oyuncuyu etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediyorum. Dışarıya baktığımız zaman Fenerbahçe etrafında, medyada çok fazla şey söyleniyor. Bu bana göre normal. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim içeride konuşmalarımız ‘Bu yaşananları unutmamız gerekiyor’ şeklinde. Biz oynamak ve sahada olduğumuz anlarda keyif alarak kendimizi göstermek istiyoruz. Bizim sorumluluğumuz bu camiaya gönül veren taraftarları mutlu etmek. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor dışarıda. Bizler kendimizi geliştirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İnsanların Fenerbahçe’ye duyduğu sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa