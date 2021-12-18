'BÖLGEDEKİ BİLGİ HEYECAN VERİCİ'

Kurtarma kazısında elde edilen verilerin Van'ın inanç turizme açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Uslu, “Kazı yaptığımız bölgede hem Müslüman hem de Pers dönemi var. Yani hem milattan önce hem de milattan sonra hem de altta bulunacak bulgular belki de bizi farklı bir yere götürecektir. Alanda çıkarılacak bulgular Van bölge arkeolojisi açısından yeni bir tarihi kimliğin oluşmasına da zemin oluşturacaktır. Şunun da bilinmesi gerekir ki Van Müzesi sergi salonunda Pers dönemine ait teşhirde çok sayıda sikke, bilezik, küpe gibi eserler sergilenmektedir. Ancak insi-tu konumunda bir mezar bulunması heyecan ve umut verici" ifadelerini kullandı.