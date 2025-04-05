Ediz Hun: Gençler serbest bırakılsın

Ediz Hun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özgürlük ve demokrasiye olan inancını dile getirdi.

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Ediz Hun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır."

Ediz Hun, sözlerini şöyle tamamladı; "Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız." Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto