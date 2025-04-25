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        Haberler Müzik Edis ve Aleyna'dan 'Küçük Sevgilim'

        Edis ve Aleyna'dan 'Küçük Sevgilim'

        Edis ve Aleyna Tilki'nin Mor ve Ötesi Saygı1 konserinde sergiledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' performansı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:32
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        Edis ve Aleyna'dan 'Küçük Sevgilim'
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        Türk rock müziğinin efsanevi gruplarından Mor ve Ötesi’nin şarkılarının ünlü isimler tarafından seslendirildiği saygı konserinde sahne alan Edis ve Aleyna Tilki, grubun 'Küçük Sevgilim' şarkısının birlikte seslendirmişti.

        27 Şubat’ta Ülker Arena’da gerçekleşen ve müzikseverlerden büyük ilgi gören bu özel gecede ikili, 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısına yaptıkları yorumla geceye damga vurmuştu.

        O düet YouTube ve dijital platformlarda yayınlandı. Edis ile Aleyna Tilki'nin düeti kısa sürede dinleme listelerinde zirveye yerleşti. Edis ve Aleyna Tilki'nin birlikte seslendirdiği şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Edis
        #Aleyna Tilki
        #küçük sevgilim

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