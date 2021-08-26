Edis, İstanbul'u sallayacak!

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Şarkıcı Edis, 28 Ağustos Cumartesi akşamı Fişekhane Deniz Konserleri’nde müzik tutkunlarıyla buluşuyor. İstanbul Boğazı’nın kenarına kurulacak sahnede hayranlarıyla buluşacak olan Edis, bu gece için en sevilen şarkıları ve özel sahne şovu hazırladı.

Açıkhavada gerçekleşecek konser 21.00’da başlayacak. Edis’in şarkıları ve muhteşem sahne performansıyla Fişekhane’den yükselen müzik şehri saracak.

KONSERLER 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Edis’ten sonra Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim’e kadar devam edecek.

Diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

- Edis – 28 Ağustos

- Selami Şahin – 3 Eylül

- Berkay – 10 Eylül

- Şevval Sam – 11 Eylül

- Serdar Ortaç – 17 Eylül

- Buray – 18 Eylül

- Mor ve Ötesi – 24 Eylül

- Sertab Erener – 25 Eylül

- Erol Evgin – 1 Ekim