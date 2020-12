Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Repertuvarımda olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemedim ve kendimce bir şey düşündüm. Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektim. Konserde de telefonun flash'ını açıp, herkesi çekiyormuş gibi yaparım.

O ara sözleri okurum diye düşünmüştüm ama konserde flash'ı açtığımda çektiğim fotoğrafı bulamadım ve şarkının sözlerini uydurdum. Rezil oldum ve o an çok utanmıştım. Hatta ter içinde kaldım.