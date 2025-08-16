Habertürk
        Edis: İnsanlara şifa getirsin

        Yeni albüm tanıtımı lansmanını Karaköy'deki bir mekânda gerçekleştiren Edis; "İnsanlara şifa getirsin. Bu şarkılar kendimi tatmin etmem için değil, insanları mutlu etmek için" diye konuştu. Geceye; Fatma Toptaş, Deniz Seki, Müjde Uzman, Berrak Tüzünataç, Yağmur Ünal, Ziynet Sali, Samsun Demir, Mabel Matiz, Çakal, Aleyna Tilki, Atiye ve eşi Erol Sebebci gibi ünlü isimler katıldı

        Giriş: 16.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.08.2025 - 11:30
        "İnsanlara şifa getirsin"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Edis, albüm lansmanını Karaköy'deki bir mekânda, aralarında; Fatma Toptaş, Deniz Seki, Müjde Uzman, Berrak Tüzünataç, Yağmur Ünal, Ziynet Sali, Samsun Demir, Mabel Matiz, Çakal, Aleyna Tilki, Atiye ve eşi Erol Sebebci gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir parti ile gerçekleştirdi.

        Berrak Tüzünataç ve Edis
        "ÜNİVERSİTEDEN YENİ MEZUN OLMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Edis, 'Başıbozuk' şarkısı için; "Biraz önce New York Times Meydanı'nda tanıtımı çıktı. Ülkelerin çoğunda listelere girdi. Suudi Arabistan, çok şaşırttı dördüncü sırada şu anda... Hepinizin beğenmesini diliyorum. Uzun zamandır çalıştığımız proje. Kendi tarzımı değiştirmeye çalıştığım bir proje. İnsanlara inşallah ilaç gibi gelir. Hayatımda en çok heyecanlı ve mutlu olduğum dönem. Üniversiteden yeni mezun olmuş gibi hissediyorum. İnsanlara şifa getirsin. Bu şarkılar kendimi tatmin etmem için değil insanları mutlu etmek için" diye konuştu.

        Geceye katılan Deniz Seki; "Edis'i çok seviyorum" dedi. Kırmızı giyen şarkıcı, "Bana kırmızı çok yakışıyor. Rahmetli annemin en sevdiği renkti, onu özledim herhalde... Kırmızıyı severim. İki lira fazla olsun kırmızı olsun" ifadelerini kullandı.

        Deniz Seki
        "BÜYÜK TEMİZLİK YAPTIM"

        "Nazardan korkmuyorum" diyen Deniz Seki; "Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Dualarımla kendimi koruduğumu biliyorum" açıklamasını yaptı. Şarkıcı, "Çok fesat gördünüz mü? Hayatınızdan çıkardınız mı?" sorusuna, "Büyük temizlik yaptım. Allah iyilerle karşılaştırsın" yanıtını verdi.

        Partiye eşi Erol Sebebci ile katılan Atiye; "Edis, 'Parti var' dedi geldik" diye konuştu. Şarkıcı; "Acaba ne giysem diye kaldığımda eşimin dolabından da giyiniyorum. Böyle günlerde süslenmeyi seviyorum. Üç çocuğum var uykusuz oluyorum ve hazırlanma modunda olmuyorum. O zaman Erol'dan giyiniyorum" açıklamasını yaptı.

        Atiye ve Erol Sebebci
        'PLAYBACK' GÖNDERMESİ

        Geceye Samsun Demir'le katılan Ziynet Sali; "Eşim Kıbrıs'ta... Cumhurbaşkanlığının düzenlediği konserde çalıyor. Yol arkadaşıma geldim" dedi. Playback polemiği için şarkıcı; "Playback yapanlardan güzel dans edip, şov yapıyorlar. O kadar büyük hareketin içinde şarkı söylemek kolay değil. Ben hem şarkı söyleyip, hem dans edebiliyorum" diyerek göndermede bulundu.

        Samsun Demir ve Ziynet Sali
        Aleyna Tilki de; "Çok yakın arkadaşım olan Edis'in albümü çıktı. Bir hafta sonra benim de albümüm çıkıyor. O kadar heyecanlı ki biz de böyle kimimiz birbirlerimizin kalbine seslenip duruyoruz. İçimizdeki güce, ışığa seslenip duruyoruz. İkimizinde albüm telaşının denk gelmesi çok şeyler paylaşmamıza vesile oldu. Arkadaşımın albümü çok özel bir albüm. Edis, bu albümü yaparken birçok şeyine şahit, olmam paylaşmam benim için çok güzel bir duyguydu. Onun yeri benim hayatımda her zaman çok başka onu çok seviyorum. Beklenilen an geliyor albümde 13 tane şarkı var. Benim yaklaşık 10 yıllık bir kariyerim var ve ilk albümüm 'Kırlar' çıkıyor. Bu benim için çok uzun bir süreç oldu ama muradıma eriyorum onu çok seviyorum o benim ilk çocuğum. Onunla çok ayrı bir bağım var. O benim albümüm beni dinleyen herkes kendi hayatından hikâyeler, kesitler bulacak" dedi.

        Aleyna Tilki
