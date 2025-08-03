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        Haberler Objektife Takılanlar Edis: İnsanın milli duyguları kabarıyor - Magazin haberleri

        Edis: İnsanın milli duyguları kabarıyor

        Kısa bir süre önce Kosava'da konser veren ve dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Edis, oradaki deneyimlerini anlattı; "Dua Lipa çok samimi çok sıcak birisi. Ben zaten babasının daveti üzerine gittim. Bu tarz durumlarda insanın milliyetçi duyguları kabarıyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:46
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yenikapı Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen Edis, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, kısa süre önce Kosova’da Dua Lipa ile bir araya gelmesi hakkında da konuştu.

        "DUA LIPA ÇOK SAMİMİ BİRİ"

        Edis, "Kosova harika geçti. Çok eğlendim, harika bir konser oldu. Dua Lipa çok samimi çok sıcak birisi. Ben zaten babasının daveti üzerine gittim. Türkiye'ye davet ettim, videolarda yer alan haricinde ekstra çok bir şey yoktu. Kendi memleketine dönmüş Londra'dan ve babasıyla böyle bir festival düzenleme kararı almışlar. Ben de isterim global bir dünya starı olduğumda İzmir’e gidip dünyaca ünlü starları getirmeyi. Umarım İstanbul'a gelir. Bu arada festivalde sahneye çıktığım anda Türkler kadar yabancıları da gördüm. Bu tarz durumlarda insanın milliyetçi duyguları kabarıyor. İnşallah nicelerine..." dedi.

        Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti
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