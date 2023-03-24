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Edirne İstanbul Arası Kaç Km?

Edirne şehrimiz ülkemizin tarih ve kültür kentidir. Bu sebeple İstanbul üzerinden Edirne’ye pek çok seyahat gerçekleştirilmektedir. Türk- Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri Edirne şehrimizde yer almaktadır. Kültür turunun yanı sıra iki şehir arasında eğitim, iş ya da aile ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Edirne İstanbul arası yol mesafesi 228 kilometredir.

Edirne İstanbul Arası Kaç Saat?

Edirne’den İstanbul’a yolculuk hazırlığında bulunanların en merak ettiği soru kaç saatte varış sağlanacağıdır. Elbette ki tercih edeceğiniz vasıta iki şehir arasının kaç saat süreceğinde etkilidir. Özel araçla gerçekleştirilen yolculuklar daha kısa sürmektedir. Araçla gerçekleştirilen yolculuklar 2 ila 2 buçuk saat arasında tamamlanır. Otobüs ile iki şehir arası yol mesafesi 3 saattir. Edirne İstanbul arası uçuşlar aktarmalı olarak gerçekleştiğinden ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkmamaktadır.

İstanbul Edirne Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Yakın mesafeli şehir yolculuklarında tercih edilebilecek en iyi seçenek özel araçlardır. Hem zaman yönünden tasarruf yapmanızı hem de yolculuğu daha rahat tamamlamanızı sağlar. İstanbul Edirne arası arabayla Avrupa Otoyolu/O-3 üzerinden 3 saat kadar sürmektedir.

İstanbul Edirne Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ülkemiz için son derece önemli konumlarda yer alan bu iki şehir arası pek çok sefer gerçekleştirilmektedir. Ulaşım alternatifi yönünden karayolu seçeneğinin daha baskın olması otobüs firmalarını çeşitlendirmiştir. Her otobüs firmasının kendine ait zaman çizelgesi bulunmaktadır. Bu sebeple firmalar arası varış ve kalkış saatleri değişmektedir. Otobüs yolculuk yerleşim yerlerine de uğradığından ve mola verdiğinden dolayı şahsi aracınızla seyahate göre daha uzun sürmektedir.

ELAZIĞ - DİYARBAKIR ARASI KAÇ KM?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk