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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne haberleri: Diş hekimine cinsel tacizden hapis | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yunan diş hekimine cinsel tacizden hapis!

        Edirne'de, özel bir klinikte diş hekimliği yapan 42 yaşındaki Yunanistan uyruklu doktor O.M., 16 yaşındaki genç kız çocuğuna cinsel taciz suçundan çıkarıldığı mahkemece 'iyi hal' indirimi uygulanarak hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:35
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        Yunan diş hekimine cinsel tacizden hapis!
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        Edirne'de şehir merkezindeki özel bir diş poliklinikte görev yapan Yunan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu.

        ÇOCUK DURUMU AİLESİNE ANLATTI

        Daha sonra istismara uğrayan mağdur çocuk, ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemişti. Bunun üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinledi ve yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

        AİLE ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

        İHA'da yer alan habere göre mağdur ailenin emniyet müdürlüğüne şikayette bulunmasıyla beraber harekete geçen polis ekipleri şüpheli diş hekimini gözaltına almıştı.

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        DİŞ HEKİMİ TUTUKLANMIŞTI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        53 GÜN SONRA SERBEST KALMIŞTI

        53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Aile, mağdur çocuğa yapılan istismar yüzünden daha ilk duruşmada diş hekiminin serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

        'İYİ HALDEN' CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

        Ancak 7 Kasım 2024 tarihinde Edirne 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada, diş hekimi O.M., 16 yaşındaki mağdur kız çocuğuna mesaj atma şeklindeki eylemin cinsel taciz suçu oluşturmasından dolayı 8 ay, bu suçu elektronik haberleşmenin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlediğinden nitelikli hal bakımından 12 ay olarak yükseltilmiş ve kişiye zincirleme suretle işlediği içinde ceza daha da arttırılarak 15 ay olarak hapis cezası aldı. Ancak 15 ay hapis cezası diş hekiminin mahkemedeki iyi davranışlarından dolayı iyi hal indirimi olarak sayıldı ve bu suç 12 ay 15 gün'e düşürüldü.

        2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Ayrıca, bu suç için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetim süresi verildi. Bu 5 yıl denetim süresi içerisinde aynı suçları işlerse 12 ay 15 gün cezaya tabii tutulacağı bildirildi. Son olarak da bir diğer suçu işleyen diş hekimi, cinsel sarkıntılık suçundan da hasta-hekim ilişkisi de dikkate alınarak 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkemedeki tutum ve davranışından iyi hal indirimi yapıldı ve cezanın 2 yıl 11 ay hapis cezası olmasına karar verildi.

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        #cinsel taciz
        #Son dakika haberler
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