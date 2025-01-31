Edirne'de teknik takibe takılan emniyet müdürü gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İlyas Sarar'ın lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Narkotik Şube ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü görevini yürüten Emniyet Müdürü M.D.K. İstanbul KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı
İddiaya göre, M.D.K.’nin çete üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve süreçte onlara yardım ettiği tespit edildi.
RESTORANDA GÖZALTI
Ali Can Zeray'ın haberine göre teknik takip sonucu telefon görüşmelerinde şüpheli konuşmalara rastlanan M.D.K. Kırklareli’nde bir restoranda dün gece İstanbul KOM ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SORGUSU SÜRÜYOR
M.D.K.’nin, örgüt üyelerinin Edirne’den Yunanistan ve Bulgaristan’a kaçmalarını sağladığı ileri sürülüyor. Gözaltına alınan M.D.K.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor.