Edirne'deki 1500 yılık şapelin korunması talebi

"Sinanköy'ün büyük mağara oluşumu şapelin bulunduğu kesim. Şapelin yan tarafında definlerin yapıldığı bölümler var. Kuzeye doğru olan bölümlerde ise bir manastırın birimlerini görebiliyoruz. 1970'lere kadar bu yapıların ayakta kaldığını biliyoruz. O dönemde köylülerden birinin dinamit atması sonrası manastırın bulunduğu alanda çökmeler meydana gelmiştir.