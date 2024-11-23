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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Edirne'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

        Edirne Keşan'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 03:31 Güncelleme: 23.11.2024 - 03:31
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        Park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti. AA'nın haberine göre; araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #edirne
        #Keşan
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