Edirne'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti. AA'nın haberine göre; araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.