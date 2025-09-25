Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu | Son dakika haberleri

        Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu

        Edirnenin Havsa ilçesinde pek çok su kaynağının bulunduğu Habiller köyünde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle 5 göletten 4ü kurudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:33
        Edirne'de korkutan manzara! 5'inden 4'ü tamamen yok oldu
        Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı kentte, su kaynaklarının seviyesinde ciddi düşüşler görülüyor.

        Habiller köyündeki göletlerin su seviyeleri, yeterli yağışın olmaması ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

        Kuraklık, buharlaşma ve göletleri besleyen küçük su kaynaklarının çekilmesiyle 4 hayvan sulama göleti kurudu. Geçen yıllarda 3 bin dekar araziyi sulayan tarımsal sulama göletinin de suyu ciddi oranda azaldı. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle sadece yem üretiminin yapıldığı az miktarda bir araziye su ulaştırılabildi.

        "ÇOK CİDDİ BİR KURAKLIK YAŞIYORUZ"

        Habiller Köyü Muhtarı Muammer Fidan, ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

        Fidan, köyde tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığını ve su kaynaklarının kurumasının üretimi zorlaştırdığını dile getirdi.

        Kuraklığın canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

        "Köyümüzde 5 göletimiz var. 4'ü hayvan sulama biri ise tarımsal sulama göleti. Sulama göletimizde İl Özel İdarenin katkılarıyla 11 kilometre kapalı devre sulama sistemi yapıldı. Ancak göletimizde su kısıtlı olduğu için sadece hayvan sahiplerine mısır sulamak için kullandırttık. Şu an göletimizin bacası ortaya çıktı, yani su bitme noktasında. Diğer 4 göletimiz tamamen bitti. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu su kaynaklarını nasıl canlandırabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

        Üretici Cemil Yılmaz ise kuraklık nedeniyle hayvanların göletlerden faydalanamadığını dile getirdi.

        Zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Yılmaz, "Köyümüzde 5 göletimiz var 4'ü bitti. Diğer bir göletimiz ise bitmek üzere. Bu sene çok zor geçti. Verimler düştü, hayvancılık zorlaştı. Hayvanlarımızı susuzluk nedeniyle meraya çıkartamıyoruz." diye konuştu.

