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        Haberler Gündem Edirne'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Edirne'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:24 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:24
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        Edirne'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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